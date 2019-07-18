Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США

Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Китайское издание Sohu Китайское издание Sohu высмеяло военные учения Украины и США в акватории Черного моря.

Журналисты отметили, что вместе с американским эсминцем, оснащенным системой раннего обнаружения "Иджис", в маневрах принял участие украинский бронированный артиллерийский катер, уступающий кораблю ВМС США по многим характеристикам.

"Украина направила на маневры "рыбацкую лодку" от безысходности", – считают авторы статьи. Материал сопровождается фотографиями, на которых украинский катер теряется на фоне американского эсминца.

Это первый надводный корабль, созданный Киевом самостоятельно со времен холодной войны, отмечается в материале.

Авторы публикации напомнили, что Вашингтон обещал подарить Киеву несколько фрегатов типа "Оливер Хазард Перри", однако так и не сделал этого. Поэтому сейчас Украина вынуждена охранять свою приморскую зону при помощи "рыболовного артиллерийского катера".

Журналисты считают, что украинский лидер Владимир Зеленский тоже не спешит выполнять обещания. Президент неоднократно заявлял о прекращении огня и приверженности мирным переговорам, при это он соглашается на такие учения.

"Америка совершенно не хочет, чтобы конфликтующие стороны достигли мира, поэтому цель данных учений – гарантировать приверженность Украины Западу", – пишет Sohu.

Авторы материала считают настороженность России в связи с учениями полностью оправданной. Если же Киев позволит Вашингтону строить военные базы и порты на своей территории, тогда восстановить отношения с Москвой будет невозможно, говорится в статье.

"Зеленский хочет навредить другим, но портит жизнь только себе, а слова западных экспертов, расхваливающих Украину за "демонстрацию собственной мощи перед Россией за счет этих учений", звучат неубедительно", – пишет Sohu.