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РИА Новости

Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США

Вчера, 23:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Китайское издание Sohu высмеяло военные учения Украины и США в акватории Черного моря.
Журналисты отметили, что вместе с американским эсминцем, оснащенным системой раннего обнаружения "Иджис", в маневрах принял участие украинский бронированный артиллерийский катер, уступающий кораблю ВМС США по многим характеристикам.
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"Украина направила на маневры "рыбацкую лодку" от безысходности", – считают авторы статьи. Материал сопровождается фотографиями, на которых украинский катер теряется на фоне американского эсминца.
Это первый надводный корабль, созданный Киевом самостоятельно со времен холодной войны, отмечается в материале.
Авторы публикации напомнили, что Вашингтон обещал подарить Киеву несколько фрегатов типа "Оливер Хазард Перри", однако так и не сделал этого. Поэтому сейчас Украина вынуждена охранять свою приморскую зону при помощи "рыболовного артиллерийского катера".
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Журналисты считают, что украинский лидер Владимир Зеленский тоже не спешит выполнять обещания. Президент неоднократно заявлял о прекращении огня и приверженности мирным переговорам, при это он соглашается на такие учения.
"Америка совершенно не хочет, чтобы конфликтующие стороны достигли мира, поэтому цель данных учений – гарантировать приверженность Украины Западу", – пишет Sohu.
Авторы материала считают настороженность России в связи с учениями полностью оправданной. Если же Киев позволит Вашингтону строить военные базы и порты на своей территории, тогда восстановить отношения с Москвой будет невозможно, говорится в статье.
"Зеленский хочет навредить другим, но портит жизнь только себе, а слова западных экспертов, расхваливающих Украину за "демонстрацию собственной мощи перед Россией за счет этих учений", звучат неубедительно", – пишет Sohu.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
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Обсудить 17
Владимир ЗеленскийКитайРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Шерхан, опалённый и рядом шакалёнок))
19 июля, 01:20
Vyacheslav Bulgakov
3210000
Оказывается, у китайцев тоже хорошее чувство юмора! Подняли настроение с утра )))
19 июля, 05:39
komsomoletz41
2340000
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