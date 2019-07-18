В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Корабль США сбил беспилотник в международных водах в Ормузском проливе в целях самообороны, заявили в Пентагоне.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Он отметил, что беспилотник был в около 900 метрах от американского корабля. По его словам, беспилотник представлял угрозу кораблю США. Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.