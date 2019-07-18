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РИА Новости

В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник

Вчера, 22:58
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Корабль США сбил беспилотник в международных водах в Ормузском проливе в целях самообороны, заявили в Пентагоне.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Он отметил, что беспилотник был в около 900 метрах от американского корабля. По его словам, беспилотник представлял угрозу кораблю США. Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.
"Примерно в 10 часов утра по местному времени десантный корабль USS Boxer находился в международных водах, осуществляя плановый переход через Ормузский пролив. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) с неподвижным крылом приблизился к Boxer и оказался на угрожающем (для корабля - ред.) расстоянии. Корабль принял меры по защите против БЛА для обеспечения безопасности корабля и его экипажа", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
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Министерство обороны СШАИранСШАВ мире
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