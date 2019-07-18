В СПЧ призвали МГИК зарегистрировать всех кандидатов, сдавших подписи

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия. Архивное фото

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по избирательным правам призывает Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей, сообщается на сайте Совета.

"Мы призываем избирательную комиссию Москвы зарегистрировать всех кандидатов, сдавших надлежащее количество подписей. Только такое решение представляется справедливым. В конечном счете, именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской Думы", - говорится в заявлении комиссии, размещенном на сайте СПЧ в блоге ее председателя Ильи Шаблинского.

Отмечается, что в организацию поступили обращения граждан, в которых указывается, что их подписи в поддержку регистрации конкретных кандидатов были безосновательно признаны "недействительными" или "недостоверными".

В опубликованном Шаблинским заявлении комиссии также указывается, что законодательство Москвы о выборах содержит нормы, допускающие произвольные и ничем не обоснованные оценки собранных подписей как недостоверных, либо вообще исключающие всякую оценку в связи с претензиями к оформлению подписных листов.

"Таким образом, может игнорироваться воля тысяч избирателей, выразивших согласие с регистрацией конкретных лиц в качестве кандидатов. Представляется, что данные нормы могут быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации", - говорится в заявлении комиссии.