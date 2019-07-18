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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В СПЧ призвали МГИК зарегистрировать всех кандидатов, сдавших подписи

Вчера, 22:53
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по избирательным правам призывает Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей, сообщается на сайте Совета.
"Мы призываем избирательную комиссию Москвы зарегистрировать всех кандидатов, сдавших надлежащее количество подписей. Только такое решение представляется справедливым. В конечном счете, именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской Думы", - говорится в заявлении комиссии, размещенном на сайте СПЧ в блоге ее председателя Ильи Шаблинского.
Отмечается, что в организацию поступили обращения граждан, в которых указывается, что их подписи в поддержку регистрации конкретных кандидатов были безосновательно признаны "недействительными" или "недостоверными".
В опубликованном Шаблинским заявлении комиссии также указывается, что законодательство Москвы о выборах содержит нормы, допускающие произвольные и ничем не обоснованные оценки собранных подписей как недостоверных, либо вообще исключающие всякую оценку в связи с претензиями к оформлению подписных листов.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
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"Таким образом, может игнорироваться воля тысяч избирателей, выразивших согласие с регистрацией конкретных лиц в качестве кандидатов. Представляется, что данные нормы могут быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации", - говорится в заявлении комиссии.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
20100338
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомСовет по правам человека при Президенте РФМосковская городская думаРоссияПолитика
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