Глава ОБСЕ призвал прекратить обстрелы сотрудников миссии в Донбассе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе за последние недели несколько раз попадали под перекрестный огонь, а сама миссия потеряла множество дронов, это должно прекратиться, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Мы продолжаем сталкиваться с неуважительным отношением к оборудованию и прочему имуществу миссии. Наши беспилотные летательные аппараты должны иметь возможность мониторить ситуацию без того, чтобы их сигналы подавлялись, а они сами подвергались обстрелам. За последние полгода мы потеряли множество дронов, в том числе как минимум восемь с малым радиусом действия", - посетовал он в интервью газете "".

Кроме того, он отметил, что представители миссии продолжают подвергаться "серьезным рискам, подчас попадая под перекрестный огонь".

"Таких инцидентов за минувшие недели было несколько. Это должно прекратиться", - заявил генсек ОБСЕ.

Еще одной важной проблемой, которая мешает ОБСЕ нормально работать в Донбассе, Гремингер назвал ограничение свободы передвижения для сотрудников миссии.