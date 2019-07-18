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РИА Новости

Глава ОБСЕ призвал прекратить обстрелы сотрудников миссии в Донбассе

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль наблюдателей ОБСЕ во время передачи военнопленных Украине представителями ЛНР
Автомобиль наблюдателей ОБСЕ во время передачи военнопленных Украине представителями ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль наблюдателей ОБСЕ во время передачи военнопленных Украине представителями ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе за последние недели несколько раз попадали под перекрестный огонь, а сама миссия потеряла множество дронов, это должно прекратиться, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.
"Мы продолжаем сталкиваться с неуважительным отношением к оборудованию и прочему имуществу миссии. Наши беспилотные летательные аппараты должны иметь возможность мониторить ситуацию без того, чтобы их сигналы подавлялись, а они сами подвергались обстрелам. За последние полгода мы потеряли множество дронов, в том числе как минимум восемь с малым радиусом действия", - посетовал он в интервью газете "".
Кроме того, он отметил, что представители миссии продолжают подвергаться "серьезным рискам, подчас попадая под перекрестный огонь".
"Таких инцидентов за минувшие недели было несколько. Это должно прекратиться", - заявил генсек ОБСЕ.
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
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Еще одной важной проблемой, которая мешает ОБСЕ нормально работать в Донбассе, Гремингер назвал ограничение свободы передвижения для сотрудников миссии.
"Наблюдателям должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ по всей Украине — как на территориях, контролируемых властями (Украины), так и в областях, неподконтрольных им. И с этим у нас большая проблема. Около 70% случаев ограничения свободы передвижения наблюдателей было зафиксировано на территории, неподконтрольной властям", - добавил он.
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Томас ГремингерОБСЕДонбассУкраинаВ мире
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