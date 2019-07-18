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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава СПЧ призвал внести электронный сбор подписей в избирательный закон

Вчера, 22:37
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Необходимо срочно менять закон об избирательных правах, прежде всего стоит рассмотреть возможность сбора подписей в электронном виде, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
"Я считаю, что этот закон (об основных гарантиях избирательных прав) надо срочно пересматривать. Прежде всего возможность сбора подписей в электронной форме, в частности через портал государственных услуг", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, "законодательство ущемляет права избирателя, не только кандидатов". "Потому что по нашему законодательству получается, что недействительна подпись избирателя, если этот подписной лист оформлен с нарушением", - отметил Федотов.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Московская городская избирательная комиссия
Вчера, 18:39
МГИК утвердил порядок электронного голосования на выборах в Мосгордуму
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМихаил ФедотовРоссияПолитика
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