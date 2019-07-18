Глава СПЧ призвал внести электронный сбор подписей в избирательный закон

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Необходимо срочно менять закон об избирательных правах, прежде всего стоит рассмотреть возможность сбора подписей в электронном виде, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

"Я считаю, что этот закон (об основных гарантиях избирательных прав) надо срочно пересматривать. Прежде всего возможность сбора подписей в электронной форме, в частности через портал государственных услуг", - сказал РИА Новости Федотов.

По его словам, "законодательство ущемляет права избирателя, не только кандидатов". "Потому что по нашему законодательству получается, что недействительна подпись избирателя, если этот подписной лист оформлен с нарушением", - отметил Федотов.