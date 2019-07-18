В столице Ливии закрыли аэропорт из-за ракетного обстрела

КАИР, 18 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Митига столицы Ливии Триполи был временно закрыт в четверг из-за ракетного обстрела, сообщается на странице аэропорта в Международный аэропорт Митига столицы Ливии Триполи был временно закрыт в четверг из-за ракетного обстрела, сообщается на странице аэропорта в Facebook

В то же время, как сообщил РИА Новости источник восточной Ливийской национальной армии, ВВС ЛНА в четверг обстреляли вызвавший подозрение самолет на военной базе в районе Митига.

Международный аэропорт ливийской столицы регулярно временно закрывает воздушное пространство из-за ракетных обстрелов.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших приближается к тысячи, несколько тысяч человек ранены.