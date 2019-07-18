Боевики обстреляли в Сирии провинции Латакия и Алеппо

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он отметил, что в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хмеймим провинции Латакия и Телль-Джобекжа провинции Алеппо", - сказал Бакин.
Руководитель Центра по примирению рассказал, что продолжается возвращение беженцев в места постоянного проживания. Российские военные обеспечивают работу десяти пунктов пропуска. За сутки из лагеря "Рукбан" через пункт пропуска "Джлеб" вернулись 463 мирных жителя.