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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли в Сирии провинции Латакия и Алеппо

Вчера, 22:29
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© РИА НовостиКвартал Аль-Акрамия в Алеппо после ракетного обстрела террористов
Квартал Аль-Акрамия в Алеппо после ракетного обстрела террористов
© РИА Новости
Квартал Аль-Акрамия в Алеппо после ракетного обстрела террористов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он отметил, что в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
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"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хмеймим провинции Латакия и Телль-Джобекжа провинции Алеппо", - сказал Бакин.
Руководитель Центра по примирению рассказал, что продолжается возвращение беженцев в места постоянного проживания. Российские военные обеспечивают работу десяти пунктов пропуска. За сутки из лагеря "Рукбан" через пункт пропуска "Джлеб" вернулись 463 мирных жителя.
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