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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

ОБСЕ выступила против преследования всех журналистов, включая Вышинского

Вчера, 22:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер.
"Я сам, а также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир действительно неоднократно публично говорили о деле Вышинского. Арлем Дезир привлекал внимание к этой ситуации в своем докладе постоянному совету ОБСЕ 4 июля", - сказал Гремингер в интервью газете "Коммерсант".
В то же время он подчеркнул, что ОБСЕ выступает за освобождение и других представителей СМИ, находящихся в заключении.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТомас ГремингерОБСЕРоссияУкраина
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