ОБСЕ выступила против преследования всех журналистов, включая Вышинского

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер.

"Я сам, а также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир действительно неоднократно публично говорили о деле Вышинского. Арлем Дезир привлекал внимание к этой ситуации в своем докладе постоянному совету ОБСЕ 4 июля", - сказал Гремингер в интервью газете " Коммерсант ".

В то же время он подчеркнул, что ОБСЕ выступает за освобождение и других представителей СМИ, находящихся в заключении.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.