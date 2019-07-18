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РИА Новости

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива

Вчера, 22:20
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© U.S. Navy / Seaman Nicholas BorisУниверсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
© U.S. Navy / Seaman Nicholas Boris
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
"Беспилотник был тотчас уничтожен", - сказал он, добавив, что разведывательный аппарат был почти в 900 метрах от американского корабля в Ормузском проливе.
По его словам, беспилотник представлял угрозу кораблю США. Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.
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Обострение отношений между США и Ираном

И так непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.
В исламской республике назвали обвинения безосновательными и отметили, что сами обеспокоены случившимся. Там также напомнили, что помогали со спасением моряков.
В конце июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике Global Hawk, после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
После этого США начали готовить ответ на действия Ирана. Трамп написал в Twitter, что остановил удар по исламской республике за десять минут до начала, так как во время консультаций узнал, что при атаке погибнут 150 человек.
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Санкционное давление

Перед этим американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США) террористической организацией, а сами США — "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Отличная новость! Так и надо.
18 июля, 23:43
момаксим одеялов
242000124
Его видать от смеха разорвала при виде американских матросов трансвеститов😊
18 июля, 22:30
Игорь Игорь
4921000121
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