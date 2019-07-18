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РИА Новости

Генсек ОБСЕ увидел "окно возможностей" для урегулирования в Донбассе

Вчера, 22:19
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что с избиранием Владимира Зеленского новым президентом Украины появилось "окно возможностей" для урегулирования конфликта в Донбассе.
"Сейчас у нас есть окно возможностей, и я призываю все стороны воспользоваться этим. Нет смысла делать упор на поиске виновных. Нужно проявить политическую волю и двигаться вперед к полной имплементации всех положений минских договоренностей", - заявил Гремингер в интервью газете "Коммерсант".
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Он также назвал разведение сил у Станицы Луганской "хорошей отправной точкой", отметив, что этот успех позволит также развести силы у Петровского и Золотого.
"Мы надеемся, что сможем еще дальше развить этот первый успех. Так что мой ответ — да", - сказал генсек ОБСЕ.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии, подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Томас ГремингерОБСЕДонбассУкраинаВ мире
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