Генсек ОБСЕ увидел "окно возможностей" для урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что с избиранием Владимира Зеленского новым президентом Украины появилось "окно возможностей" для урегулирования конфликта в Донбассе.

"Сейчас у нас есть окно возможностей, и я призываю все стороны воспользоваться этим. Нет смысла делать упор на поиске виновных. Нужно проявить политическую волю и двигаться вперед к полной имплементации всех положений минских договоренностей", - заявил Гремингер в интервью газете " Коммерсант ".

Он также назвал разведение сил у Станицы Луганской "хорошей отправной точкой", отметив, что этот успех позволит также развести силы у Петровского и Золотого.

"Мы надеемся, что сможем еще дальше развить этот первый успех. Так что мой ответ — да", - сказал генсек ОБСЕ.