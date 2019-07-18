Генсек ОБСЕ намерен посетить Украину после выборов в Раду

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер надеется посетить Украину после выборов в Верховную раду.
"Я жду встречи с президентом (Владимиром) Зеленским и действительно планирую посетить Украину, но не до парламентских выборов. Как только дата поездки определится, я обнародую эту информацию", - сказал Гремингер в интервью газете газета "Коммерсант".
По словам генсека ОБСЕ, у него "сложилось впечатление, что Владимир Зеленский искренне привержен тому, чтобы интенсифицировать усилия по урегулированию конфликта" в Донбассе. "Он ясно дал понять, что хочет прогресса на этом направлении", - считает глава ОБСЕ.
Гремингер добавил, что хотел бы также посетить Донбасс. "Да, такие планы… есть. Я также хотел бы посетить Специальную мониторинговую миссию в Донбассе", - отмети он. В то же время генсек ОБСЕ затруднился ответить, поедет ли он на территорию самопровозглашенных республик. "Над детальным планом поездки мы еще работаем", - сказал генсек ОБСЕ.
Очередные выборы в Раду состоятся 21 июля. Они пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.