Генсек ОБСЕ намерен посетить Украину после выборов в Раду

По словам генсека ОБСЕ, у него "сложилось впечатление, что Владимир Зеленский искренне привержен тому, чтобы интенсифицировать усилия по урегулированию конфликта" в Донбассе. "Он ясно дал понять, что хочет прогресса на этом направлении", - считает глава ОБСЕ.

Гремингер добавил, что хотел бы также посетить Донбасс. "Да, такие планы… есть. Я также хотел бы посетить Специальную мониторинговую миссию в Донбассе", - отмети он. В то же время генсек ОБСЕ затруднился ответить, поедет ли он на территорию самопровозглашенных республик. "Над детальным планом поездки мы еще работаем", - сказал генсек ОБСЕ.