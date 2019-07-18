Глава ОБСЕ раскритиковал решение России по выдаче паспортов в Донбассе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер раскритиковал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
"Я не стану вдаваться в правовую оценку этих действий. Но я бы сказал, что с политической точки зрения это было воспринято негативно, учитывая то, что о паспортизации было объявлено через несколько дней после проведения выборов президента Украины. То есть в то время, когда все надеялись увидеть из Москвы сигналы, направленные на установление контакта и создание положительной атмосферы, которая способствовала бы будущему сотрудничеству. А паспортизация послала противоположный сигнал", - заявил Гремингер в интервью газете "Коммерсант".