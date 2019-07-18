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РИА Новости

США расширили санкционный список за связи с Ираном

Вчера, 22:13
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США внесли в санкционные списки пять человек и семь организаций в связи с Ираном и ядерным нераспространением, в том числе четыре компании из Китая и одну из Бельгии, говорится опубликованном в четверг сообщении на сайте минфина США.
Четыре человека связаны Иранской компании центрифужных технологий.
Судя по названиям компаний, они имеют отношение к производству сплавов, инженерным разработкам, экспорту и импорту.
"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) министерства финансов США предприняло действия в отношении сети подставных компаний и агентов, причастных к получению материалов двойного назначения для находящихся под санкциями секторов ядерной программы Ирана", - сказано в сообщении минфина.
По информации властей США, сеть действовала в интересах Иранской компании центрифужных технологий, которая "играет ключевую роль в иранской ядерной программе обогащения урана через производство центрифуг, используемых на объектах, принадлежащих Организации по атомной энергии Ирана".
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Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае 2019-го Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Министерство финансов СШАИранСШАВ мире
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