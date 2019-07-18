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РИА Новости

В Москве около тысячи человек эвакуировали из здания из-за замыкания

Вчера, 22:07
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 1 тысячи человек эвакуировали в четверг вечером из административного здания на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В одном из технических помещений четырехэтажного административного здания на улице Лодочная произошло короткое замыкание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены около 1 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что информация о пострадавших не поступала.
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