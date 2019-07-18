Упавшее в центре Москвы дерево повредило пять машин и газовую трубу

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Рядом с домом №18 на улице Мантулинская упавшее дерево повредило пять автомашин и газовый подвод к жилому дому", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты оперативных и коммунальных служб.
Дерево раздавило три иномарки: последствия непогоды в столице попали на видеоhttps://t.co/qDfdGntXnZ#Деревья #Дождь #Москва #погода pic.twitter.com/Lb25W7N7fn— Cобытия дня в России (@smnewsru) 18 июля 2019 г.