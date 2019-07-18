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РИА Новости

Упавшее в центре Москвы дерево повредило пять машин и газовую трубу

Вчера, 21:59
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Рядом с домом №18 на улице Мантулинская упавшее дерево повредило пять автомашин и газовый подвод к жилому дому", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты оперативных и коммунальных служб.
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