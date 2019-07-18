Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре

АНКАРА, 18 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

США в среду заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.