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РИА Новости

Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре

Вчера, 21:52
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© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesПара истребителей F-35A Lightning II
Пара истребителей F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
Пара истребителей F-35A Lightning II. Архивное фото
АНКАРА, 18 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
США в среду заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
"Исключение Турции из программы по F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южных рубежах. Исключение нашей страны из проекта согласно одностороннему решению не является справедливым и законным. Предлагать США воздержаться от шагов, которые нанесут урон нашим двусторонним отношениям, - наше естественное право", - цитирует Акара телеканал NTV.
Истребитель F-35 Lightning II
Вчера, 14:38
Турция станет сильнее после исключения из программы F-35, заявили в Анкаре
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Хулуси АкарНАТОF-35ТурцияСШАВ мире
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