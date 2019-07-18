Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T21:41Z
https://ria.ru/20190718/1556673198.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155667/05/1556670581_0:172:1280:892_1036x0_80_0_0_96d881d12a1a7602fc359cbf5b770cab.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с семью погибшими в Туве

Вчера, 21:41
1126
© пресс-служба МВД по Республике ТываДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
ДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
© пресс-служба МВД по Республике Тыва
ДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
КРАСНОЯРСК, 18 июл - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после ДТП на трассе в Туве, в котором погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в республиканском главке СК РФ.
В четверг на 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров "Лады", в том числе трое детей трех, четырех и девяти лет. Изначально сообщалось, что один пассажир "Лады" госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже в главке СК сообщили, что госпитализированы двое, а их состояние уточняется.
"На место выехал руководитель ведомства. Начата доследственная проверка по части 5 статьи 264 (УК РФ - ред.)", - сказал собеседник агентства.
В республиканском МЧС сообщили, что в данный момент на месте происшествия работают спасатели. В ведомстве сообщили, что дорога не перекрыта.
В региональном главке СК также сообщили, что водитель Camry был сотрудником Росгвардии. "Водитель Toyota Camry был сотрудником Росгвардии", - отметил собеседник агентства.
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
Вчера, 15:23
Погибшие в ДТП в Приморье ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал
100035
Обсудить 3
Следственный комитет РФРоссияТуваПроисшествия
Рекомендуем
ДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
В Туве в аварии погибли семь человек
РИА
Новости
На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
Погибшие в ДТП в Приморье ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал
В Приморье возбудили дело после ДТП с шестью погибшими
Лента
новостей
В Пензенской области три подростка избили девочку
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Упавшее в центре Москвы дерево повредило пять машин и газовую трубу
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Пара истребителей F-35A Lightning II
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
Лента новостейМолния