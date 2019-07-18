СК начал проверку после ДТП с семью погибшими в Туве

КРАСНОЯРСК, 18 июл - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после ДТП на трассе в Туве, в котором погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в республиканском главке СК РФ.

В четверг на 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров "Лады", в том числе трое детей трех, четырех и девяти лет. Изначально сообщалось, что один пассажир "Лады" госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже в главке СК сообщили, что госпитализированы двое, а их состояние уточняется.

"На место выехал руководитель ведомства. Начата доследственная проверка по части 5 статьи 264 (УК РФ - ред.)", - сказал собеседник агентства.

В республиканском МЧС сообщили, что в данный момент на месте происшествия работают спасатели. В ведомстве сообщили, что дорога не перекрыта.