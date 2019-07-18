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РИА Новости

Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"

Вчера, 21:41
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Увольнение гендиректора телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии высмеяли пользователи грузинского сегмента соцсетей.
Большинство комментаторов поддержало решение о смене руководства и призвало впредь не допускать употребление нецензурной лексики в эфире.
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"Существуйте и работайте культурно! <…> Гварамия же должен уйти домой или куда хочет, он невоспитанный проныра!" - считает Нино Елердашвили.
"Слава Богу! Этот голландский петух уберется!" – отметила Эллада Билянова.
"Аплодисменты маэстро! Молодцы! Я же говорил, а некоторые рвали волосы и кричали, что никто не закроет этот недоканал", – пишет Алекс Фишман.
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Некоторые обратили внимание на внешний вид Гварамии во время брифинга, проведенного после увольнения. Бывший гендиректор надел пиджак камуфляжного цвета. Он объяснил это тем, что "если будет война", то он готов "воевать".
"Это он от шока вырядился в Фиделя Кастро? Клоун, еще и войнушкой грозится! <…> То, что сделал Габуния, это стыд и позор для страны. Ни в какие ворота не лезет!" - отметила Нино Билани.
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Гварамию уволили после возвращения телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши. Должность гендиректора "Рустави 2" занял Паата Салия. В свою очередь Гварамия потребовал отступные в размере пяти миллионов долларов.
Ранее бывший гендиректор нецензурно прокомментировал решение президента Владимира Путина не вводить санкции в отношении Тбилиси. Он потребовал от производителей вина и минералки продавать продукцию на Украине и заявил, что "плевать хотел" на грузинские товары, поставляемые в Россию. Его слова вызвали скандал. Виноделы вышли на протесты к зданию "Рустави 2" с требованием уволить Гварамию.
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
10 июля, 19:08
Пушков прокомментировал антироссийский выпад гендиректора "Рустави 2"
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Рустави 2ГрузияВ мире
Популярные комментарии
Нехороший человек . Его место в петушатнике , а не среди людей !
19 июля, 02:02
ais-ss Ледокол
2100000
"Большинство юзеров поддержало" Нормальный так жаргончик у СМИ начал проявляться. Что будет дальше ((
18 июля, 22:08
MrFiller
520300
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