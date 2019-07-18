Совбез ООН провел закрытую встречу из-за авиаударов в Сирии

ООН, 18 июл - РИА Новости. Совбез ООН провел закрытую встречу, на которой поднимался вопрос обстрелов больниц в Сирии - западные партнеры обвиняют в них Россию, рассказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У нас состоялись закрытые консультации по ситуации в Идлибе", - сказал Небензя, указав, что Россию обвиняют в бомбардировке больниц.

"Я предоставил информацию от нашего Минобороны об атаках... Расследование нашего Минобороны показало, что в 9 из 11 заявленных случаев ударов (по зданиям - ред.) не было", - отметил он.

Оставшиеся два здания из 11, по словам Небензи, были частично повреждены, "но они не были повреждены российскими ВКС".

"Кто это сделал - террористы, которые часто используют эту тактику, или кто-то еще - мы не знаем", - отметил он.

Небензя посетовал на необоснованные обвинения в адрес РФ. "Сперва следует разобраться и узнать, что конкретно произошло, прежде чем бросаться обвинениями. Думаю, я посеял зерна сомнения в их головы", - отметил он.

Инициаторами заседания выступили Германия, Бельгия и Кувейт. Представители трех стран выступили с заявлением по итогам встречи, в котором "осудили продолжающиеся удары на северо-западе Сирии, включая удары по медицинским учреждениям".

Страны подчеркнули необходимость того, чтобы все стороны соблюдали свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, включая защиту граждан и гражданских объектов.