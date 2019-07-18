Путин поручил найти малоимущим жилье

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность, сообщается на сайте Кремля.

Разработать соответствующие меры поддержки необходимо до десятого октября. Распоряжение сделано в рамках в нацпроекта "Жилье и городская среда" после проверки исполнения законодательства и предыдущих поручений президента по вопросам жилищного строительства.

Президент также поручил Генеральной прокуратуре, Минстрою и Роспотребнадзору до 1 декабря проверить соблюдение законодательства при контроле за качеством возводимых жилых домов в регионах.

Еще одно распоряжение касается формирования земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Согласно указанию главы государства, объем ввода такого жилья к 2024 году должен достигнуть уровня свыше 40 миллионов квадратных метров в год.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение к 2024 году объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год, улучшение жилищных условий пяти миллионов семей.

Кроме того, планируется снижение средней ипотечной ставки до уровня ниже 8%, а также повышение качества и комфортности городской среды.