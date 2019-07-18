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РИА Новости

Путин поручил найти малоимущим жилье

Вчера, 21:27
22343
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Входная дверь квартиры . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность, сообщается на сайте Кремля.
Разработать соответствующие меры поддержки необходимо до десятого октября. Распоряжение сделано в рамках в нацпроекта "Жилье и городская среда" после проверки исполнения законодательства и предыдущих поручений президента по вопросам жилищного строительства.
Президент также поручил Генеральной прокуратуре, Минстрою и Роспотребнадзору до 1 декабря проверить соблюдение законодательства при контроле за качеством возводимых жилых домов в регионах.
Еще одно распоряжение касается формирования земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Согласно указанию главы государства, объем ввода такого жилья к 2024 году должен достигнуть уровня свыше 40 миллионов квадратных метров в год.
Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение к 2024 году объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год, улучшение жилищных условий пяти миллионов семей.
Кроме того, планируется снижение средней ипотечной ставки до уровня ниже 8%, а также повышение качества и комфортности городской среды.
До конца 2024 года на реализацию нацпроекта планируется потратить около триллиона рублей, 90% из которых будут выделены из федерального бюджета.
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18 июля, 22:13
Иван Челышков
65611015
Тоже мне поручитель...Я когда принтер в кредит брал,у меня и то лучше поручитель был...
18 июля, 22:02
Максимус Трой
491701020
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