Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T21:10Z
https://ria.ru/20190718/1556672756.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155594/54/1555945472_0:459:2528:1881_1036x0_80_0_0_3e7543c9e9039a48b4fd766471b889b6.jpg
РИА Новости

Суд в Киеве опроверг информацию о получении иска против партии Порошенко

Вчера, 21:10
450
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева не получал иск к партии бывшего президент Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", сообщил судья Богдан Санин.
Ранее на пресс-служба партии сообщила, что Порошенко пытаются через суд снять с досрочных выборов в Верховную раду. В заявлении говорится, что иск против лидера партии "Европейская солидарность" с требованием снять его с регистрации за нарушение правил предвыборной агитации передан на рассмотрение в Окружного административного суда Киева.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
17 июля, 14:48
Депутат Госдумы предложил признать Порошенко международным преступником
"В Окружной административный суд Киева никаких материалов упомянутого дела не поступало. Откуда информация, что в ОАСК уже поступили материалы - мне лично не известно", - написал Санин на странице в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за партию Порошенко "Европейская солидарность" планируют отдать голоса 7,9% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
17 июля, 13:04
Политик оценил шансы Порошенко сесть в тюрьму в ближайшее времяНа Украине возбудили 11 уголовных дел против Петра Порошенко и его команды. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал, с чем связана активизация противников экс-президента.
210000
Обсудить 0
Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Глава ОБСЕ раскритиковал решение России по выдаче паспортов в Донбассе
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Суд разрешил фигуранту "газового дела" участвовать в выборах в Раду
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп осудил призывы сторонников выслать конгрессвуман-мусульманку
Лента
новостей
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкционный список за связи с Ираном
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ намерен посетить Украину после выборов в Раду
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич осудил выборочную трактовку Киевом обязательств в ОБСЕ
Пара истребителей F-35A Lightning II
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомметировали предложение об освобождении Вышинского и Сенцова
Автомобиль наблюдателей ОБСЕ во время передачи военнопленных Украине представителями ЛНР
Глава ОБСЕ призвал прекратить обстрелы сотрудников миссии в Донбассе
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Премьер Украины обвинил Порошенко в общении с Медведчуком
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" готов к переговорам по транзиту
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
09:38Выплаты клиентам банка "Жилкредит" начнутся не позднее 2 августа
09:34СК завел дело после взрыва емкости с топливом в Тверской области
Лента новостейМолния