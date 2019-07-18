Суд в Киеве опроверг информацию о получении иска против партии Порошенко

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева не получал иск к партии бывшего президент Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", сообщил судья Богдан Санин.

Ранее на пресс-служба партии сообщила, что Порошенко пытаются через суд снять с досрочных выборов в Верховную раду. В заявлении говорится, что иск против лидера партии "Европейская солидарность" с требованием снять его с регистрации за нарушение правил предвыборной агитации передан на рассмотрение в Окружного административного суда Киева.

"В Окружной административный суд Киева никаких материалов упомянутого дела не поступало. Откуда информация, что в ОАСК уже поступили материалы - мне лично не известно", - написал Санин на странице в Facebook

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.