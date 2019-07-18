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РИА Новости

Против задержанной с лекарством для сына женщины не стали заводить дело

Вчера, 21:03
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции не стали возбуждать уголовное дело в отношении женщины, заказавшей противосудорожное лекарство "Фризиум", сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
"Результаты доследственной проверки не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии с Уголовным кодексом", - сказал он.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России.
Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, и пригрозили возбуждением уголовного дела. Московской главк МВД опроверг сообщения о задержании женщины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
Ранее в Минздраве рассказали, что лечащий врач не принимал участия в назначении не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум", а сам препарат можно ввозить в страну при наличии подтверждающих медицинских документов. В ведомстве уточняли, что "Фризиум" входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
А никто не обеспокоен что она заказывала где то сама, за свои деньги, а не государство помогало? Немного странно.
18 июля, 22:06
MrFiller
1700014
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