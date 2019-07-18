Против задержанной с лекарством для сына женщины не стали заводить дело

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции не стали возбуждать уголовное дело в отношении женщины, заказавшей противосудорожное лекарство "Фризиум", сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

"Результаты доследственной проверки не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии с Уголовным кодексом", - сказал он.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России.

Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, и пригрозили возбуждением уголовного дела. Московской главк МВД опроверг сообщения о задержании женщины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.