Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день

Герберт Делейгл встретил Мэрилин Фрэнсис в 1947 году в кафе, где она работала официанткой. Позднее он признался, что заходил туда, только чтобы увидеть ее. По его словам, он не мог оторвать от девушки глаз и однажды все-таки решился пригласить ее на свидание в кинотеатр.