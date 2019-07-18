На Каменск-Уральском заводе запустили прокатный комплекс высокой мощности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Прокатный комплекс мощностью 166 тысяч тонн, ставший крупнейшим инвестиционным проектом последних десятилетий в Свердловской области, запущен в четверг на Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ, входит в состав ООО "УК "Алюминиевые продукты"), сумма инвестиций составила 46,2 миллиарда рублей, сообщает департамент информполитики региона.

Старт работе уникального комплекса дали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель совета директоров предприятия Владимир Скорняков.

"Новый прокатный комплекс по своей технико-технологической оснащенности превосходит все российские и европейские аналоги. Благодаря реализации инвестиционного проекта стоимостью свыше 46 миллиардов рублей, здесь будет выпускаться стопроцентно инновационная продукция, востребованная в авиастроении, космонавтике, судостроении, транспортном машиностроении", - приводятся в сообщении слова Орлова.

Реализация проекта началась в 2012 году, первая очередь была завершена в 2015 году запуском цеха холодной прокатки. С выводом на проектную мощность второй очереди – цеха горячей прокатки и цеха термомеханической обработки – объемы производства увеличатся на 166 тысяч тонн в год, себестоимость продукции снизится на 23%, будут созданы 518 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Кроме того, с запуском нового комплекса производительность труда на предприятии увеличится почти в три раза – до 53,5 миллиона рублей на человека в год. Это полностью соответствует показателям национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Благодаря вводу нового оборудования, завод будет производить самые широкие и длинные листы и плиты в России и Европе.

"Вчера на совете директоров мы рассмотрели вопрос об увеличении поставок ведущим авиастроительный корпорациям мира, портфель заказов на следующий год увеличивается в 3,5 раза", – цитирует департамент председателя совета директоров КУМЗа Владимира Скорнякова.

Он добавил, что 50% продукции завода в настоящее время поставляется на экспорт.