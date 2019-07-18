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РИА Новости

Суд разрешил фигуранту "газового дела" участвовать в выборах в Раду

Вчера, 20:45
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд Киева разрешил депутату Верховной рады, фигуранту "газового дела" Александру Онищенко принимать участие на внеочередных парламентских выборах, передает в четверг агентство УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты Рады, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет. Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты. Верховный суд Украины окончательно отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты.
"Суд признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии от 24 июня 2019года №1253, которым отказано в регистрации кандидатом в депутаты Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты.
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Против Онищенко в Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" в Украине. Это уголовное дело на Украине получило название "газового".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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