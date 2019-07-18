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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани первыми в России завершили уборку зерна

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Аграрии Кубани первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные более 11,12 миллионов тонн зерна, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он подчеркнул, что Краснодарский край – гарант продовольственной безопасности всей России, и чтобы оправдать этот титул, из года в год на поля выходят самые современные тракторы и комбайны, подключаются к работе ученые, создаются высокопродуктивные сорта, а также тщательно следят за качеством почвы. Все это позволило получить урожай пшеницы преимущественно 3-4 класса – самого востребованного на сегодняшний день.
"Краснодарский край первым в стране завершил уборочную кампанию. Собрано рекордные 11,117970 миллионов тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Такого урожая на Кубани еще не было", - рассказал Кондратьев.
Он добавил, что этот рекорд – заслуга кубанских аграриев.
"Низкий поклон тем, кто работал в полях, чтобы обеспечить край и страну высококачественным зерном", - отметил губернатор.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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