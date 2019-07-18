На Кубани первыми в России завершили уборку зерна

СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Аграрии Кубани первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные более 11,12 миллионов тонн зерна, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что Краснодарский край – гарант продовольственной безопасности всей России, и чтобы оправдать этот титул, из года в год на поля выходят самые современные тракторы и комбайны, подключаются к работе ученые, создаются высокопродуктивные сорта, а также тщательно следят за качеством почвы. Все это позволило получить урожай пшеницы преимущественно 3-4 класса – самого востребованного на сегодняшний день.

"Краснодарский край первым в стране завершил уборочную кампанию. Собрано рекордные 11,117970 миллионов тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Такого урожая на Кубани еще не было", - рассказал Кондратьев.

Он добавил, что этот рекорд – заслуга кубанских аграриев.