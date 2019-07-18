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РИА Новости

"Нафтогаз" готов к переговорам по транзиту

Вчера, 20:33
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" согласен с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готов сейчас работать над договорами при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
"Господин Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны. Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике", - написал Витренко на странице в Facebook в четверг.
По его словам, это должно быть операторское соглашение относительно мощностей объемом 90 миллиардов кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет.
"Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть по их экономической обоснованности не должно быть сомнений. Если российская сторона не согласна с вариантом Шевчовича, то было бы интересно услышать почему, и также услышать встречное предложение", - заявил Витренко, отметив, что затягивание времени, "не в интересах одной из сторон".
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Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия - Украина - ЕС.
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович 13 июня сообщал, что на переговорах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.
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Популярные комментарии
Поздно! Российские условия были озвучены. Думать вам уже некогда. Пилите!
18 июля, 20:41
Мадуро Петрович-XXIV
3730002
не, рановато... Раду не выбрали, иски не отозвали, зима не наступила.... подождем ))
18 июля, 21:32
Andrey Cos
2430000
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