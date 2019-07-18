В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег от использования популярного приложения FaceApp, рассказав телерадиокомпании SWR о возможных рисках для персональных данных пользователей.

"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.

Кельбер также отметил, что неизвестно, какие еще данные могут быть собраны во время использования, например, местоположение или информация об устройстве. К тому же, эта информация может быть передана третьим лицам, считает политик.

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в четверг в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости. Среди таких людей немало знаменитостей, а некоторые футбольные клубы в период трансферного окна предлагают подписчикам узнать по обработанной фотографии новичка команды.