Министр здравоохранения Подмосковья рассказала о мерах поддержки врачей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Руководство Московской области поддерживает врачей, которые уехали работать в села, и привлекает в регион новых специалистов. Для этого в Подмосковье разработали две программы – "Земский доктор" и "Социальная ипотека", сообщил телеканал Руководство Московской области поддерживает врачей, которые уехали работать в села, и привлекает в регион новых специалистов. Для этого в Подмосковье разработали две программы – "Земский доктор" и "Социальная ипотека", сообщил телеканал "360"

Как рассказала министр регионального здравоохранения Татьяна Мухтасарова, Московская область – регион, в котором работают суперпрограммы. Подобные проекты в таком количестве не реализуются ни в одном субъекте РФ.

Программа "Земский доктор" рассчитана на врачей и фельдшеров младше 50 лет, которые уехали работать в села или города, где живет менее 50 тысяч человек. Такой врач получает единовременную выплату в размере миллиона рублей, а фельдшер – 500 тысяч рублей для обеспечения жильем.

Программа "Социальная ипотека" предусматривает субсидии на жилье. Врач оплачивает только проценты по кредиту, с основным долгом рассчитывается Московская область. В данном случае перед медиками стоит одно условие: проработать в Подмосковье не менее 10 лет.

"Социальная ипотека сейчас очень доступна, потому что платится не такой процент большой, и все, конечно, согласны работать 10 лет, потому что люди уже работают, а это способствует тому, что у семьи будет свое жилье", – рассказал фельдшер скорой помощи из Мытищ.