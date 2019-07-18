Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T20:26Z
https://ria.ru/20190718/1556671567.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/44/1556004486_0:0:2948:1659_1036x0_80_0_0_9b7008676f02c80b31a54f0b04039776.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что США не рассматривают санкции против Турции из-за С-400

Вчера, 20:26
958
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в настоящее время не рассматривает возможность введения санкций против Турции из-за поставок российских систем С-400.
"Нет, мы это не рассматриваем сейчас", - сказал президент, отвечая на вопрос о введении санкций против Турции.
США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
Ранее официальный представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400, которые предусмотрены в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество.
Поставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 13:50
С-400 вместо F-35. США доказывают Турции свою ненадежностьСША исключили Турцию из программы по производству F-35 после того, как Анкара получила С-400. Поняли, что Турция под надежной защитой и без их самолетов?
4180002
Обсудить 6
Дональд ТрампС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп осудил призывы сторонников выслать конгрессвуман-мусульманку
Задержанный Ираном танкер шел под британским флагом, сообщили СМИ
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Турция обеспокоена из-за исключения из программы по F-35
Лента
новостей
Пара истребителей F-35A Lightning II
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" готов к переговорам по транзиту
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России
Истребитель F-35 Lightning II
Турция станет сильнее после исключения из программы F-35, заявили в Анкаре
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон заявил о желании продвигаться по всем аспектам кризиса в Сирии
Цистерны в нефтеналивном порту
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Иран опубликовал видео задержания судна с контрабандным топливом
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
Премьер Нидерландов призвал США и Европу согласовать санкции против России
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
Лента новостейМолния