Трамп заявил, что США не рассматривают санкции против Турции из-за С-400

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в настоящее время не рассматривает возможность введения санкций против Турции из-за поставок российских систем С-400.

"Нет, мы это не рассматриваем сейчас", - сказал президент, отвечая на вопрос о введении санкций против Турции.

США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.