Трамп заявил, что США не рассматривают санкции против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в настоящее время не рассматривает возможность введения санкций против Турции из-за поставок российских систем С-400.
"Нет, мы это не рассматриваем сейчас", - сказал президент, отвечая на вопрос о введении санкций против Турции.
США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
Ранее официальный представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400, которые предусмотрены в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество.