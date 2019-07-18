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РИА Новости

Отвод сил возможен только при соблюдении перемирия, заявили в ДНР

Вчера, 20:25
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Отвод сил и средств в Донбассе может состояться только при условии устойчивого соблюдения режима тишины, заявил в четверг журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Ранее контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии, которое вступит в силу 21 июля. Позже в Киеве заявили, что достигнута договоренность о подготовке к разведению сил на новых участках.
"Если вводимый бессрочный режим прекращения огня будет действительно соблюдаться в полном объеме, устойчиво и длительное время, то может привести ко многим позитивным сдвигам, в том числе можно будет говорить об отводе техники и сил на ранее обсуждаемых и согласованных участках", - сказал Якубов в ходе посещения поселка Октябрьский, где представители ДНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
17 июля, 21:15
Контактная группа договорилась восстановить мост в районе Станицы Луганской
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