В ООН надеются, что стороны будут соблюдать СВПД

ООН, 18 июл – РИА Новости. В ООН надеются, что стороны будут выполнять условия ядерной сделки по Ирану (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) и постараются избежать шагов, которые могут привести к эскалации в регионе, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

В четверг ожидается встреча генсека ООН Антониу Гутерреша и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Отвечая на вопрос о том, что Гутерреш собирается донести до Зарифа, Хак заявил, что "генсек неоднократно пояснял свою позицию о том, что СВПД - это очень важное достижение и он помог достичь баланса и стабильности в регионе".

"И мы надеемся, что СВПД может и далее выполняться и все стороны будут делать шаги для того, чтобы избежать любой эскалации в регионе", - добавил Хак.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.