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РИА Новости

В ООН надеются, что стороны будут соблюдать СВПД

Вчера, 20:22
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 18 июл – РИА Новости. В ООН надеются, что стороны будут выполнять условия ядерной сделки по Ирану (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) и постараются избежать шагов, которые могут привести к эскалации в регионе, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
В четверг ожидается встреча генсека ООН Антониу Гутерреша и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Отвечая на вопрос о том, что Гутерреш собирается донести до Зарифа, Хак заявил, что "генсек неоднократно пояснял свою позицию о том, что СВПД - это очень важное достижение и он помог достичь баланса и стабильности в регионе".
"И мы надеемся, что СВПД может и далее выполняться и все стороны будут делать шаги для того, чтобы избежать любой эскалации в регионе", - добавил Хак.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 18:02
Маас призвал всех участников СВПД повлиять на Иран
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
17 июля, 20:23
Европа хочет сохранить СВПД, но не готова платить за это, заявил Зариф
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ООНИранСШАВ мире
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