Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при обстреле окраин Донецка, скончалась в больнице, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве заявили, что из-за обстрела окраин Донецка пострадала женщина, повреждены два детских сада.
"Пострадавшая при обстреле скончалась от полученных ранений в больнице", - заявил представитель ДНР в СЦКК.
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