Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при обстреле окраин Донецка, скончалась в больнице, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве заявили, что из-за обстрела окраин Донецка пострадала женщина, повреждены два детских сада.