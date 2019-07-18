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РИА Новости
Культура

Игги Поп объявил о выходе нового альбома

Вчера, 23:37
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцерт американского певца Игги Попа и его группы The Stooges
Концерт американского певца Игги Попа и его группы The Stooges
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.
Пластинка будет выпущена на лейбле Loma Vista/Caroline International 6 сентября. Это первый релиз музыканта после вышедшего в 2016 году Post Pop Depression.
По словам исполнителя, альбом получился "мрачным" и "созерцательным".
"Я хотел быть свободным. Знаю, что это иллюзия, что свобода – всего лишь то, что ты сам чувствуешь, но до сегодняшнего дня я жил, веря, что это чувство – все, к чему следует стремиться, - говорит о новой пластинке Игги. - Этот альбом сам приключился со мной, я просто позволил ему это сделать".
Легендарного музыканта можно увидеть в роли предводителя банды зомби в недавнем фильме Джима Джармуша "Мертвые не умирают".
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