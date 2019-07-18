Игги Поп объявил о выходе нового альбома

"Я хотел быть свободным. Знаю, что это иллюзия, что свобода – всего лишь то, что ты сам чувствуешь, но до сегодняшнего дня я жил, веря, что это чувство – все, к чему следует стремиться, - говорит о новой пластинке Игги. - Этот альбом сам приключился со мной, я просто позволил ему это сделать".