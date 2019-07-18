Заявление на владелицу кафе с "божественной шаурмой" отозвали

ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отозвала заявление в полицию после публичных извинений перед верующими от владельцы кафе с "божественной шаурмой" в Перми, сообщил на своей странице в Facebook секретарь Епархиального управления Андрей Литовка.

На минувшей неделе Литовка написал в Facebook о том, что в епархию пожаловалось множество людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения. На нем была изображена модель в образе святой, вместо крыльев у нее была "божественно вкусная" шаурма, а обнаженную грудь прикрывали скрещенные руки с шаурмой. Вслед за этим кафе удалило данную рекламу из всех социальных сетей, однако даже после этого представители епархии написали жалобу на заведение в полицию.

В среду владелица кафе Вероника Бурдина принесла публичные извинения перед верующими, чьи религиозные чувства могли быть оскорблены данной рекламой. Она выразила надежду на то, что РПЦ "пойдет навстречу в целях скорейшего урегулирования возникшего недопонимания", подчеркнув, что она не преследовала цели кого-то задеть или оскорбить, планируя эффектно прорекламировать продукт.

"Заявление из полиции отозвал!" - ответил на раскаяние Бурдиной Литовка.

Секретарь епархии пояснил свое решение цитатой из Священного писания о том, что "радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся". "Спасибо, Вероника Бурдина, Вы поступили по-христиански", - отметил Литовка