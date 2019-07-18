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РИА Новости

Заявление на владелицу кафе с "божественной шаурмой" отозвали

Вчера, 20:01
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© Fotolia / sarymsakov.comКебаб
Кебаб
© Fotolia / sarymsakov.com
ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отозвала заявление в полицию после публичных извинений перед верующими от владельцы кафе с "божественной шаурмой" в Перми, сообщил на своей странице в Facebook секретарь Епархиального управления Андрей Литовка.
На минувшей неделе Литовка написал в Facebook о том, что в епархию пожаловалось множество людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения. На нем была изображена модель в образе святой, вместо крыльев у нее была "божественно вкусная" шаурма, а обнаженную грудь прикрывали скрещенные руки с шаурмой. Вслед за этим кафе удалило данную рекламу из всех социальных сетей, однако даже после этого представители епархии написали жалобу на заведение в полицию.
В среду владелица кафе Вероника Бурдина принесла публичные извинения перед верующими, чьи религиозные чувства могли быть оскорблены данной рекламой. Она выразила надежду на то, что РПЦ "пойдет навстречу в целях скорейшего урегулирования возникшего недопонимания", подчеркнув, что она не преследовала цели кого-то задеть или оскорбить, планируя эффектно прорекламировать продукт.
"Заявление из полиции отозвал!" - ответил на раскаяние Бурдиной Литовка.
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Секретарь епархии пояснил свое решение цитатой из Священного писания о том, что "радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся". "Спасибо, Вероника Бурдина, Вы поступили по-христиански", - отметил Литовка
Несмотря на примирение сторон, реклама "божественной шаурмы" будет рассмотрена на экспертном совете Управления федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю для принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, который запрещает использование непристойных и оскорбительных образов в отношении религиозных символов.
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Русская православная церковьПермьОбщество
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