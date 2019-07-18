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РИА Новости

Лукашевич осудил выборочную трактовку Киевом обязательств в ОБСЕ

Вчера, 19:57
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Выборочная трактовка Киевом своих обязательств в ОБСЕ недопустима, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Считаем недопустимой селективную трактовку Киевом своих обязательств в рамках ОБСЕ, равно как и попустительство этому со стороны ряда государств-участников. На днях Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе группы официальных наблюдателей от БДИПЧ на выборах в Верховную раду Украины", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
По его словам, это не единственный пример применения Киевом политизированных подходов в нарушение имеющихся обязательств. "Показателен в этой связи и отзыв украинскими властями приглашения Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) принять участие в наблюдении за этими выборами. Никакой реакции в ОБСЕ на этот счет мы не услышали", - добавил постпред.
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