Пять человек пострадали в ДТП под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Пять человек получили травмы при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в четверг около 16.35 на автодороге Перевоз – Шатки.

"По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где ехал служебный автобус одного из предприятий. Водителю автобуса удалось избежать столкновения, перестроившись на другую полосу, однако водитель иномарки вновь потерял контроль над управлением автомобилем и совершил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадали 5 человек. "Три человека доставлены в ЦРБ города Арзамаса, двоим медицинская помощь была оказана на месте", - отмечается в сообщении.