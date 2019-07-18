Каримову госпитализировали из колонии на скорой, сообщил адвокат

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой Грегуар Манжа заявил, что ее вывезли на машине скорой помощи из колонии.

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом перевели в колонию.

"Согласно достоверному источнику информации, Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице", - написал Манжа в Twitter

Адвокат заявил, что в колонии ему отказали в доступе к клиентке. Манжа отметил, что руководство колонии требует документы, подтверждающие, что он является адвокатом Каримовой. "Покидаю Зангиоту, прождав шесть часов. В визите отказано", - добавил адвокат.

В настоящий момент РИА Новости не располагает комментариями официальных властей.

Минюст в начале июля сообщил, что Каримова в ходе проверки женской колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области, где она содержится, не высказывала жалоб на уровень медицинской помощи и ущемление ее прав, как осужденной. Каримовой также было обеспечено право на встречу со швейцарским адвокатом 2 и 17 апреля, а также 17 июня.