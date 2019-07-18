Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T19:44Z
https://ria.ru/20190718/1556670390.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149931/67/1499316744_0:319:2500:1725_1036x0_80_0_0_02b7b9e2ad74687c02ee361a22db273d.jpg
РИА Новости

Каримову госпитализировали из колонии на скорой, сообщил адвокат

Вчера, 19:44
4361
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкДень рождения основателя ювелирного дома De Grisogono
День рождения основателя ювелирного дома De Grisogono
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой Грегуар Манжа заявил, что ее вывезли на машине скорой помощи из колонии.
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом перевели в колонию.
Гульнара Каримова
4 июля, 07:30
Юрист: Швейцария приостановила возврат Узбекистану денег по делу Каримовой
"Согласно достоверному источнику информации, Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице", - написал Манжа в Twitter.
Адвокат заявил, что в колонии ему отказали в доступе к клиентке. Манжа отметил, что руководство колонии требует документы, подтверждающие, что он является адвокатом Каримовой. "Покидаю Зангиоту, прождав шесть часов. В визите отказано", - добавил адвокат.
В настоящий момент РИА Новости не располагает комментариями официальных властей.
Гульнара Каримова
5 июля, 13:56
Минюст Узбекистана рассказал об условиях содержания Каримовой в колонии
Минюст в начале июля сообщил, что Каримова в ходе проверки женской колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области, где она содержится, не высказывала жалоб на уровень медицинской помощи и ущемление ее прав, как осужденной. Каримовой также было обеспечено право на встречу со швейцарским адвокатом 2 и 17 апреля, а также 17 июня.
В конце июня швейцарский адвокат Манжа написал в Twitter после встречи с Каримовой, что ее состояние вызывает у него беспокойство. Дочь Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии "не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением". При этом уполномоченный парламента (омбудсмен) Узбекистана Улугбек Мухаммадиев по итогам посещения колонии № 21 заявлял, что состояние Каримовой удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь.
190656
Обсудить 1
Гульнара КаримоваУзбекистанШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
РИА
Новости
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Скриншот видео интервью с супругами Гербертом Делайглом и Мэрилин
Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
В Мюнхене пропали две россиянки
Самолет Boeing 737-8 MAX
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
Москитная сетка
Дед в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Пожизненно осужденный раскрыл тайну побега из "Бутырки" спустя годы
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала законопроект, изменяющий статус службы в ФССП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
Лента новостейМолния