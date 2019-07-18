Омбудсмен сообщил, что прокуратура проверяет работников колонии в Ярославле

Сергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал РИА Новости, что региональная прокуратура проверяет действия сотрудников исправительной колонии, откуда СМИ опубликовали видео с избиением заключенных. По его словам, возможно возбуждение уголовного дела.

В среду "Новая Газета" опубликовала видеозапись избиения и жестокого обращения с заключенными ИК-1 Ярославля, датированную февралем 2016 года. На видео сотрудники колонии хотят вывести из камеры арестанта Иванова, но его товарищ Абдуллаев пытается помешать этому. В итоге удары дубинкой обрушиваются на обоих, причем один из сотрудников продолжает бить дубинкой Абдуллаева даже после того, как тот забился в угол. По данным "Новой газеты", у Иванова возник конфликт с работниками колонии, заключенные предполагали, что его хотят вывести из камеры, чтобы "проучить", поэтому старались не допустить этого. Позже на видеозаписи помощник начальника колонии Игорь Забодалов сообщает руководству о применении спецсредств к арестантам, поясняя это их неповиновением – якобы в камере было обнаружено лезвие и арестанты отказались покинуть камеру для проведения обыска.

Бабуркин посетил исправительную колонию №1 вместе с прокурором области Дмитрием Поповым.

"Мы составили представление о том, какова ситуация сейчас в колонии. Она выглядит удовлетворительной… Все осужденные на наши вопросы о применении к ним силы и спецсредств рассказали, что обстановка нормальная, отношения корректные", - рассказал Бабуркин.

Омбудсмен и Попов в процессе визита затронули тему резонансного видео с избиением и побеседовали с осужденным, который был участником произошедшего – остальные уже освободились.

"Он изложил свое видение ситуации, которое в принципе подтверждает то, что мы уже видели. Хотя он, естественно, этого видео не видел. Но он подтвердил, что такой эпизод имел место быть, с объяснением обстоятельств, которые предшествовали его возникновению… Этому предшествовала определенная напряженность, и определенный конфликт назревал, ну а дальше - то, что мы видели на этом видео", - отметил Бабуркин.

По его словам, осужденного после публикации видео уже опросили сотрудники прокуратуры.

"Насколько я понимаю, прокуратура направила в следственное управление постановление о решении вопроса об уголовном преследовании сотрудников, которые фигурируют на этом видео", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее омбудсмен говорил, что по закону доклад сотрудника колонии о применении физической силы и спецсредств к осужденным должен был повлечь за собой проверку как УФСИН, так и прокуратуры.

"Эти вопросы сейчас тоже подлежат проверке. Прокуратура проверяет, как действовали сотрудники колонии, сотрудники управления и сотрудники самой прокуратуры. Мне сказали, что запрошены все необходимые материалы из УФСИН", - отметил Бабуркин, отвечая на вопрос, что решили по итогам проверки инцидента в 2016 году и почему это не привело к уголовному преследованию работников колонии.

РИА Новости не располагает комментарием прокуратуры Ярославской области.