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РИА Новости

Омбудсмен сообщил, что прокуратура проверяет работников колонии в Ярославле

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкСергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
Сергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал РИА Новости, что региональная прокуратура проверяет действия сотрудников исправительной колонии, откуда СМИ опубликовали видео с избиением заключенных. По его словам, возможно возбуждение уголовного дела.
В среду "Новая Газета" опубликовала видеозапись избиения и жестокого обращения с заключенными ИК-1 Ярославля, датированную февралем 2016 года. На видео сотрудники колонии хотят вывести из камеры арестанта Иванова, но его товарищ Абдуллаев пытается помешать этому. В итоге удары дубинкой обрушиваются на обоих, причем один из сотрудников продолжает бить дубинкой Абдуллаева даже после того, как тот забился в угол. По данным "Новой газеты", у Иванова возник конфликт с работниками колонии, заключенные предполагали, что его хотят вывести из камеры, чтобы "проучить", поэтому старались не допустить этого. Позже на видеозаписи помощник начальника колонии Игорь Забодалов сообщает руководству о применении спецсредств к арестантам, поясняя это их неповиновением – якобы в камере было обнаружено лезвие и арестанты отказались покинуть камеру для проведения обыска.
Бабуркин посетил исправительную колонию №1 вместе с прокурором области Дмитрием Поповым.
"Мы составили представление о том, какова ситуация сейчас в колонии. Она выглядит удовлетворительной… Все осужденные на наши вопросы о применении к ним силы и спецсредств рассказали, что обстановка нормальная, отношения корректные", - рассказал Бабуркин.
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Омбудсмен и Попов в процессе визита затронули тему резонансного видео с избиением и побеседовали с осужденным, который был участником произошедшего – остальные уже освободились.
"Он изложил свое видение ситуации, которое в принципе подтверждает то, что мы уже видели. Хотя он, естественно, этого видео не видел. Но он подтвердил, что такой эпизод имел место быть, с объяснением обстоятельств, которые предшествовали его возникновению… Этому предшествовала определенная напряженность, и определенный конфликт назревал, ну а дальше - то, что мы видели на этом видео", - отметил Бабуркин.
По его словам, осужденного после публикации видео уже опросили сотрудники прокуратуры.
"Насколько я понимаю, прокуратура направила в следственное управление постановление о решении вопроса об уголовном преследовании сотрудников, которые фигурируют на этом видео", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее омбудсмен говорил, что по закону доклад сотрудника колонии о применении физической силы и спецсредств к осужденным должен был повлечь за собой проверку как УФСИН, так и прокуратуры.
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В СПЧ рассказали о конфликте избитого осужденного с администрацией ИК-1По словам главы СПЧ Михаила Федотова, заключенному Евгению Макарову сейчас обеспечили все меры безопасности, так как он боится, "что ему могут отомстить".
"Эти вопросы сейчас тоже подлежат проверке. Прокуратура проверяет, как действовали сотрудники колонии, сотрудники управления и сотрудники самой прокуратуры. Мне сказали, что запрошены все необходимые материалы из УФСИН", - отметил Бабуркин, отвечая на вопрос, что решили по итогам проверки инцидента в 2016 году и почему это не привело к уголовному преследованию работников колонии.
РИА Новости не располагает комментарием прокуратуры Ярославской области.
Колония №1 печально прославилась в июле прошлого года, когда "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. Всего в рамках следствия арестованы 17 сотрудников УФСИН.
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Сергей БабуркинУФСИНФедеральная служба исполнения наказаний РФЯрославльПроисшествия
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