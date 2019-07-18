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РИА Новости

В Мюнхене пропали две россиянки

Вчера, 19:40
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
"Тринадцатого июля сего года в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
"Выяснением обстоятельств происшествия занимается генеральное консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ", — добавили в ведомстве.
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