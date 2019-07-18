В Мюнхене пропали две россиянки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.

"Тринадцатого июля сего года в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.