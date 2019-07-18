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РИА Новости

Иран опубликовал видео задержания судна с контрабандным топливом

Вчера, 19:37
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) опубликовал видео с задержанием иностранного судна, перевозившего контрабандное топливо, передает телеканал Press TV.
КСИР в четверг сообщил, что задержал в минувшие выходные иностранное судно с контрабандным топливом в районе Персидского залива, не упомянув его названия. На борту находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно.
На записи видно, как два катера препятствуют проходу судна, на корме которого написано "Riah". Ниже можно различить надпись "PANAMA".
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не передавал сигнал бедствия. Он также отметил, что нефтяной танкер не принадлежит ОАЭ и не был арендован ими. Источник телеканала опроверг сообщения, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
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В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя американского министерства обороны сообщило, что США подозревают Иран в захвате прикрепленного к порту ОАЭ нефтяного танкера, который более двух дней назад отключил свой передатчик в Ормузском проливе. Как сообщил чиновник, танкер MT Riah находится в территориальных водах Ирана близ острова Кешм, где, по его словам, расположена база КСИР.
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ВеликобританияИранСШАВ мире
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