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РИА Новости

Парубий призвал Зеленского правильно подать обращение о внеочередном созыве

Вчера, 19:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве.
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии Европейская солидарность в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что готов в кратчайшие сроки созвать внеочередную сессию парламента, если президент Владимир Зеленский правильно подаст соответствующие обращение.
В среду заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский в письме предложил Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Парубий заявил, что по закону не может созвать внеочередное заседание парламента. Депутаты Рады от фракции "Батькивщина" предложили Зеленскому попросить Парубия провести внеочередную сессию Рады 23 июля. В четверг Зеленский призвал Парубия созвать внеочередное заседание парламента до 19 июля для рассмотрения антикоррупционных законопроектов.
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"Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины к ВРУ (Верховной раде Украины - ред.) в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии", - написал Парубий на странице в Facebook в четверг.
При этом он подчеркнул, что в случае поступления соответствующего представления он готов согласовать соответствующую дату внеочередной сессии парламента и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.
Верховная рада Украины восьмого созыва 12 июля провела последнее заседание, спикер парламента объявил о закрытии десятой сессии. Согласно закону, Рада этого созыва будет обладать полномочиями до принесения присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля.
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Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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