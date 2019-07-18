Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T19:27Z
https://ria.ru/20190718/1556669945.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101094/55/1010945552_0:34:677:415_1036x0_80_0_0_c53b7b94f92b2f719e549e5d136930ef.jpg
РИА Новости

ВТБ планирует пилотный выпуск структурных облигаций на 1-5 млрд рублей

Вчера, 19:27
11
© Фото : ВТБЗдание главного офиса банка ВТБ в Москве
Здание главного офиса банка ВТБ в Москве
© Фото : ВТБ
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Банк ВТБ планирует в сентябре-октябре текущего года выпустить пилотный выпуск структурных облигаций объемом 1-5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости руководитель департамента операций на рынке акций "ВТБ Капитала" Тимур Насардинов.
Набсовет ВТБ утвердил программу структурных облигаций объемом до 1 триллиона рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ценные бумаги в рамках программы серии С-1 будут размещаться на срок до 100 лет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Сама программа облигаций является бессрочной.

"Пилотный выпуск структурных облигаций ВТБ, скорее всего, будет небольшим - 1-5 миллиардов рублей сроком погашения от года до трех лет. Его размещение мы планируем на сентябрь-октябрь. Параметры выпуска пока не определены и будут зависеть от конъюнктуры рынка, а также интереса нашей клиентской базы", - сказал Насардинов.

Необходимость регистрации новой программы облигаций связана со вступлением в силу в конце 2018 года законодательства, разрешающего выпуск в России структурных облигаций, возврат номинала по которым зависит от наступления или ненаступления определенных событий, закрепленных в условиях конкретного выпуска, объясняли в банке.
"У нас есть успешный опыт размещения инструментов с привязкой к различным классам активов. Мы ожидаем значительный интерес со стороны инвесторов к новому продукту. Важно подчеркнуть, что ранее мы размещали часть этих выпусков в иностранных юрисдикциях, но теперь у нас существует возможность делать это в российском правовом поле", - отметил Насардинов.
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
4 июля, 18:40
Объем сделок ВТБ и "Дом.РФ" по арендному жилью составляет 19 млрд рублей
В рамках данной инициативы предполагается выпуск таких инвестиционных продуктов, как структурные ноты с привязкой к различным базовым активам, таким, как акции, продукты товарного рынка, процентные ставки, валюты, инструменты с фиксированной доходностью. Размер и структура конкретных выпусков будет определяться на основе анализа интереса всех классов инвесторов, которым законодательно на момент размещения будут доступны такого рода инструменты.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
В Екатеринбурге к "умной" системе учета тепла подключили 250 домов
РИА
Новости
Квартира
Объем ввода жилья в Пермском крае вырос более чем на 3%
Афиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже
Постановки воронежского Платоновского фестиваля могут показать в Белоруссии
Ленинградская и Могилевская области договорились о сотрудничестве
Лента
новостей
Московская область
В Подмосковье "Социальную ипотеку" в 2019 году получат сто ученых
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Орлов: предприятия Поморья должны войти в госпрограммы по модернизации
Уборка урожая
Тамбовская область вышла в лидеры по агрострахованию с господдержкой
Квитанция за услуги ЖКХ
Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики
Член Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын
Синицын: угледобыча может стать драйвером развития Сибири и всей России
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин возглавил попечительской совет ВГИК
Кубань готова увеличить экспорт сельхозпродукции в Белоруссию
Кабмин включил проекты "Русгидро" на ДВФО в программу модернизации ТЭС
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор: Рязанская область планирует увеличить товарооборот с Минском
Минэнерго прорабатывает инициативу МЭР по перекрестному субсидированию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
Лента новостейМолния