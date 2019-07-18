США внесли в санкционный "список Магнитского" четырех граждан Ирака

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США внесли в список санкций по "закону Магнитского" 4 граждан Ирака, сообщило министерство финансов.

В список вошли, в частности, политики и бывшие губернаторы Ахмад Абдулла ад-Джабури и Нофаль аль-Акуба, а также лидеры ополченцев Райан аль-Килдани и Ваад Кадо.

По оценке Вашингтона, указанные лица вовлечены в серьезные нарушения прав человека и коррупцию. Так, отмечают в минфине США, Райан аль-Килдани, возглавляющий группировку ополченцев, действующую на освобожденных от "Исламского государства"* территориях, замечен в нарушениях прав человека. Еще один лидер ополченцев Ваад Кадо, по данным США, причастен к похищениям, грабежу и рэкету на освобожденных от ИГ* территориях.

Санкции также введены против Нофаля аль-Акуба, бывшего губернатора провинции Найнава, где в марте 2019 года в результате крушения парома погибли более 100 человек. Губернатор после трагедии был отстранен от должности и бежал после того, как был выдан ордер на его арест.

Член иракского парламента Ахмад Абдулла ад-Джабури, бывший губернатор провинции Салах-эд-Дин, включен в санкционный список, по данным Вашингтона, за причастность к коррупции, в том числе за содействие проиранским элементам в интересах личного обогащения.

Санкции по "закону Магнитского" вводятся против иностранных официальных лиц и чиновников, которых США считают причастными к нарушению прав человека и коррупции.