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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье нашли редчайшую орхидею

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Владимир ПесняЦветок орхидеи
Цветок орхидеи
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Редчайшую для Подмосковья орхидею нашли в государственном природном заказнике "Журавлиная родина", расположенном между селом Никитское и поселком Николо-Кропотки в Талдомском городском округе. Это надбородник безлистный, сообщил телеканал "360".
До этого редчайшее растение находили в Московской области три раза — на территории современного Одинцовского городского округа, в Солнечногорском и Клинском районах.
Надбородник безлистный питается от грибов-симбионтов, поэтому относится к группе сапрофитных орхидей. Эта орхидея растет под землей, по этой причине она видна только во время цветения, которое бывает не ежегодно. Причем обнаружить редкое растение непросто: оно достаточно невысокое — 10–15 сантиметров. Цветы растения источают слабый запах ванилина.
Надбородник обнаружили неподалеку от крупнейшей в Подмосковье популяции венерина башмачка. Эта находка дает основание полагать, что рядом могут расти другие виды лесных орхидей. Так, местные жители могут натолкнуться на пыльцеголовник.
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