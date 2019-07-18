В Подмосковье нашли редчайшую орхидею

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Редчайшую для Подмосковья орхидею нашли в государственном природном заказнике "Журавлиная родина", расположенном между селом Никитское и поселком Николо-Кропотки в Талдомском городском округе. Это надбородник безлистный, сообщил телеканал Редчайшую для Подмосковья орхидею нашли в государственном природном заказнике "Журавлиная родина", расположенном между селом Никитское и поселком Николо-Кропотки в Талдомском городском округе. Это надбородник безлистный, сообщил телеканал "360"

До этого редчайшее растение находили в Московской области три раза — на территории современного Одинцовского городского округа, в Солнечногорском и Клинском районах.

Надбородник безлистный питается от грибов-симбионтов, поэтому относится к группе сапрофитных орхидей. Эта орхидея растет под землей, по этой причине она видна только во время цветения, которое бывает не ежегодно. Причем обнаружить редкое растение непросто: оно достаточно невысокое — 10–15 сантиметров. Цветы растения источают слабый запах ванилина.