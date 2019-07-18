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РИА Новости

Путин поручил создать ресурс для проверки водителей до следующего года

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года принять меры на разработку информационного ресурса, где будет размещена вся информация о водителях, а также обеспечить доступ к нему предпринимателей и юридических лиц, говорится в приказе, опубликованном в четверг на сайте президента РФ.
"Принять меры, направленные на разработку информационного ресурса содержащего информацию о водителях транспортных средств…, а также на обеспечение доступа к этому информационному ресурсу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по аренде автомобильного транспорта, перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, для осуществления этими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в обязательном порядке необходимых проверок", - говорится в тексте приказа.
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Там отмечается, что информация о водителях будет формироваться на основании банков данных МВД России.
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