Путин поручил создать ресурс для проверки водителей до следующего года

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года принять меры на разработку информационного ресурса, где будет размещена вся информация о водителях, а также обеспечить доступ к нему предпринимателей и юридических лиц, говорится в приказе, опубликованном в четверг на сайте президента РФ.

"Принять меры, направленные на разработку информационного ресурса содержащего информацию о водителях транспортных средств…, а также на обеспечение доступа к этому информационному ресурсу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по аренде автомобильного транспорта, перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, для осуществления этими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в обязательном порядке необходимых проверок", - говорится в тексте приказа.