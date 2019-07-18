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РИА Новости

В Туве в аварии погибли семь человек

Вчера, 19:10
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© пресс-служба МВД по Республике ТываДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
ДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
© пресс-служба МВД по Республике Тыва
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
"На 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада-Приора", — рассказали в автоинспекции.
В ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров автомобиля "Лада", в том числе трое детей четырех, семи и двенадцати лет. Один пассажир "Лады" госпитализирован в тяжелом состоянии.
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