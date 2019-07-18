В Туве в аварии погибли семь человек

ДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.

"На 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада-Приора", — рассказали в автоинспекции.