Турецкие ВВС нанесли удары по базам РПК в Ираке

КАИР, 18 июл – РИА Новости. ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака спустя сутки после убийства турецкого дипломата в Эрбиле, об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.
В среду произошло вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли два гражданина Ирака.
"Турецкая военная авиация нанесла удары по базам и складам с оружием, принадлежащим РПК на севере Ирака в местности Кандиль", - сообщает Rudaw со ссылкой на заявление турецкой армии.
РПК пока не сообщало об авианалетах турецкой авиации на свои позиции в четверг.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.