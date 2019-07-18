Турецкие ВВС нанесли удары по базам РПК в Ираке

КАИР, 18 июл – РИА Новости. ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака спустя сутки после убийства турецкого дипломата в Эрбиле, об этом сообщает курдский телеканал ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака спустя сутки после убийства турецкого дипломата в Эрбиле, об этом сообщает курдский телеканал Rudaw

В среду произошло вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли два гражданина Ирака.

"Турецкая военная авиация нанесла удары по базам и складам с оружием, принадлежащим РПК на севере Ирака в местности Кандиль", - сообщает Rudaw со ссылкой на заявление турецкой армии.

РПК пока не сообщало об авианалетах турецкой авиации на свои позиции в четверг.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.