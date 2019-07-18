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РИА Новости

Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
"Очень хорошая инициатива. Пальмовое масло вредное. Минфин инициативу еще официально не получал", - сказал он.
"Инфляционные риски, конечно, надо просчитать, смотреть. Но мы пока это не считали", - добавил он.
Сазанов отметил, что Минфин также не рассчитывал объем дополнительных средств, которые поступят в бюджет в случае реализации инициативы.
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Госдума на следующей неделе рассмотрит поправку об отмене льготного НДС в 10% на пальмовое масло и возврате к ставке в 20%, заявил в четверг председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, все фракции поддерживают поправку.
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Министерство финансов РФРоссияЭкономика
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