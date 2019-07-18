В МИД назвали условие для срочного оформления дипломатических виз учителям

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москва готова оперативно оформлять визы работникам дипломатических представительств США, при условии, что Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.
17 июля, 18:48Довыкаблучивались. США раздувают скандал из-за отказа виз учителям Американцы раздувают скандал – недружественная Россия отказывает в визе 30 учителям. Правда, на бумаге "учителя" проходят как работники американского посольства. Правда, Москва не то чтобы отказывает – а просит навести порядок. Правда… а зачем правда?
"Утверждения, будто Россия отказала во въезде американским учителям – откровенная ложь. Мы никому не отказывали. Наоборот, готовы оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США в нашей стране, в том числе школьным преподавателям, максимально оперативно - при условии, что Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала", - говорится в сообщении МИД РФ.