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РИА Новости

В МИД назвали условие для срочного оформления дипломатических виз учителям

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москва готова оперативно оформлять визы работникам дипломатических представительств США, при условии, что Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.
Англо-американская школа в Москве
17 июля, 18:48
Довыкаблучивались. США раздувают скандал из-за отказа виз учителям Американцы раздувают скандал – недружественная Россия отказывает в визе 30 учителям. Правда, на бумаге "учителя" проходят как работники американского посольства. Правда, Москва не то чтобы отказывает – а просит навести порядок. Правда… а зачем правда?
"Утверждения, будто Россия отказала во въезде американским учителям – откровенная ложь. Мы никому не отказывали. Наоборот, готовы оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США в нашей стране, в том числе школьным преподавателям, максимально оперативно - при условии, что Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала", - говорится в сообщении МИД РФ.
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